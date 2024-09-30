Вильнюс пока не планирует начинать отопительный сезон: следит за прогнозами

„Вильнюсский муниципалитет следит за прогнозами и фактическими условиями, отопительный сезон, как и ежегодно, будет объявлен, когда на улице будет низкая температура.
Обычно отопительный сезон в городе начинается в середине октября. Например, в прошлом году он начался 16 октября, в позапрошлом – 17 октября“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Он напомнил, что жители могут просить включить им отопление раньше.
„Для этого надо собрать голоса больше половины жителей (50% + 1). После принятия такого решения, председатель жилтоварищества или администратор дома должен информировать об этом „Вильнюсские теплосети“, oа отопление подключает тот, кто отвечает за присмотр за системой отопления и подачи горячей воды“, – сказал он.