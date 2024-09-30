Вильнюс пока не планирует начинать отопительный сезон: следит за прогнозами

„Вильнюсский муниципалитет следит за прогнозами и фактическими условиями, отопительный сезон, как и ежегодно, будет объявлен, когда на улице будет низкая температура.

Обычно отопительный сезон в городе начинается в середине октября. Например, в прошлом году он начался 16 октября, в позапрошлом – 17 октября“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Он напомнил, что жители могут просить включить им отопление раньше.