По его сообщению, Вильнюс издавна известен как литературный город, в котором на различных языках писали известные литераторы, увековечив столицу в своих произведениях, здесь развивались литературные жанры, а весь город отмечен литературными символами.
Такой статус может помочь городу стать более известным в Европе и в мире, поможет распространять его литературные заслуги.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс напоминает, что в литовской столице создавал и проводил встречи объединения филоматов известный польский поэт Адам Мицкевич, здесь первый сборник поэзии издал лауреат Нобелевской премии Чеслов Милош, провел детство писатель Роман Гари, и множество других известных литераторов.
Столица готовилась к подаче заявки с 2018 года, при сотрудничестве с Национальной Литовской Комиссией ЮНЕСКО, Ассоциацией издателей Литвы, Центральной библиотекой города Вильнюса.
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