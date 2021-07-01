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Вильнюс подает заявку на титул Литературного города ЮНЕСКО, сообщило в четверг столичное самоуправление.
Vilnius ryte
Vilnius ryte
© DELFI / Laimonas Jankauskas

По его сообщению, Вильнюс издавна известен как литературный город, в котором на различных языках писали известные литераторы, увековечив столицу в своих произведениях, здесь развивались литературные жанры, а весь город отмечен литературными символами.

Такой статус может помочь городу стать более известным в Европе и в мире, поможет распространять его литературные заслуги.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс напоминает, что в литовской столице создавал и проводил встречи объединения филоматов известный польский поэт Адам Мицкевич, здесь первый сборник поэзии издал лауреат Нобелевской премии Чеслов Милош, провел детство писатель Роман Гари, и множество других известных литераторов.

Столица готовилась к подаче заявки с 2018 года, при сотрудничестве с Национальной Литовской Комиссией ЮНЕСКО, Ассоциацией издателей Литвы, Центральной библиотекой города Вильнюса.

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