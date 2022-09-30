Вильнюс отопление включать пока не планирует

Столичный муниципалитет указал, что обычно отопительный сезон начинается в середине октября.

"Однако отдельные учреждения или дома могут принять решение и включить отопление раньше", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, на этой неделе по мере необходимости отопление могут включать детские сады и школы, а также отопление включили в поликлинике Новой Вильни, В Вильнюсской городской клинической больнице и Центре психического здоровья.

На вопрос, почему эти учреждения могли включить отопление раньше, Грубинскас ответил: "Разрешили тем, кто высказал такое пожелание. (…) Дальше вопрос отопления решают их руководители".

Между тем жители многоквартирных домов также могут принять решение большинством голосов.

Он заметил, что муниципальные учреждения сами такое решение принять не могут.

На помним, что на этой неделе отопление включили в Тракае.