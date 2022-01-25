Со вторника начинается ожидание юбилея города под лозунгом – "Вильнюс: 700 лет молодой".
"Несмотря на то, что Вильнюсу 700 лет, он является воплощением деятельности, любознательности, творчества, решительности, страсти. И внешне и особенно из-за живущих здесь и творящих людей разного возраста он город 700-летней молодости", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Акцентом праздника будет Фестиваль света, который с 25 по 30 января будет проходить в разных местах города.
В Долине песен Нагорного парка 25–27 января зрители увидят шоу воздушных шаров, огня и лазеров, пройдут ориентационные игры.
С днем рождения Вильнюс на азбуке Морзе поздравит телебашня.
Программу мероприятий можно найти на сайте www.700vilnius.lt.
Все мероприятия бесплатные, однако ради безопасности количество посетителей может быть ограничено.
Вильнюс как город и столица впервые в письменных источниках был упомянут 25 января 1323 года в письме великого князя Гедиминаса к христианам Западной Европы. В своем письме князь приглашал купцов, ремесленников, земледельцев и священников со всего мира, а особенно из Любека, Штральзунда, Бремена, Магдебурга и Кёльна приезжать и жить в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция расследует невероятные аферы: люди платят наркоманам за то, чтобы они за них привились от Covid-19
Жители Литвы , которые не хотят прививаться, но хотят...
Командующий ВС Литвы: вероятность войны действительно высока (27)
Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас...
Коронавирус в Литве: 5122 новых случая и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 5122 новых...
Глава МИД Литвы: битва за Европу будет происходить в Украине (6)
Если российскую агрессию не удастся сдержать...
Корзина самых дешевых продуктов в Литве за год подорожала на 6%
Корзина самых дешевых продуктов в Литве в январе 2022...