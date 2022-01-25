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Во вторник в честь дня рождения столицы Литвы на Кафедральной площади появятся часы, которые будут считать время до 700-летнего юбилея.
Gedimino pilies bokštas
Gedimino pilies bokštas
© Sivestro Samsono (Lietuvos nacionalinis muziejus) nuotr.

Со вторника начинается ожидание юбилея города под лозунгом – "Вильнюс: 700 лет молодой".

"Несмотря на то, что Вильнюсу 700 лет, он является воплощением деятельности, любознательности, творчества, решительности, страсти. И внешне и особенно из-за живущих здесь и творящих людей разного возраста он город 700-летней молодости", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

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Акцентом праздника будет Фестиваль света, который с 25 по 30 января будет проходить в разных местах города.

В Долине песен Нагорного парка 25–27 января зрители увидят шоу воздушных шаров, огня и лазеров, пройдут ориентационные игры.

С днем рождения Вильнюс на азбуке Морзе поздравит телебашня.

Программу мероприятий можно найти на сайте www.700vilnius.lt.

Все мероприятия бесплатные, однако ради безопасности количество посетителей может быть ограничено.

Вильнюс как город и столица впервые в письменных источниках был упомянут 25 января 1323 года в письме великого князя Гедиминаса к христианам Западной Европы. В своем письме князь приглашал купцов, ремесленников, земледельцев и священников со всего мира, а особенно из Любека, Штральзунда, Бремена, Магдебурга и Кёльна приезжать и жить в Литве.

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