Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января

О том, как отпраздновать День рождения Вильнюса сегодня, 25 января, можно узнать из программы мероприятий.

Торжественная церемония поднятия флага, посвященная 700-летию основания литовской столицы, состоится в 11:30–12:30 на Ратушной площади. Перед началом церемонии в 11:30 в Вильнюсской ратуше мэр и заместители мэра Вильнюса подпишут письмо "Посвящение будущему Вильнюсу".

Выставка "Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе".

День рождения Вильнюса отсчитывается от даты, когда название города было упомянуто в письме князя Великого княжества Литовского Гедиминаса к европейским городам. До наших дней не дошло ни одного оригинала писем Гедиминаса, поэтому копия, сделанная в Риге вскоре после получения письма, является наиболее достоверным документом о рождении Вильнюса.

Дата: 25 января – 27 августа 2023 г.

Место: Башня замка Гедиминаса (ул. Арсенало, д. 5)

Цена: Вход платный. Подробная информация о билетах.

День Вильнюса во Дворце правителей Великого княжества Литовского.



В честь юбилея в Большом дворе Дворца правителей Великого княжества Литовского состоится открытие символической бронзовой грамоты князя Гедиминаса. Виртуальная 3D реальность перенесет в древний Вильнюс, где можно увидеть, как выглядела башня во времена правления великого князя литовского Гедиминаса (1316–1341). На выставке "Рассвет города Гедиминаса. Старейшее деревянное здание Вильнюса и его самые уникальные находки" представлены фрагменты здания, стоявшего у подножия Замковой горы 750 лет назад, а также сохранившиеся личные вещи приближенных правителя.

Педагоги музея Дворца правителей Великого княжества Литовского приглашают на День рождения Вильнюса семьи с детьми всех возрастов. На занятиях для самых маленьких дети узнают об истоках строительства вильнюсских замков и вспомнят легенду об основании Вильнюса. Дети постарше смогут поздравить город, создав открытку или написав письмо из Вильнюса, как это сделал сам великий князь Гедиминас 700 лет назад. А влюбленные в историю смогут услышать рассказ о семье Гедиминаса, его детях и внуках.

Дата: 21–28 января 2023 г. Выставка и виртуальная 3D проекция башни Гедиминаса откроется для посетителей с 26 января.

Место: Дворец правителей Великого княжества Литовского (пл. Катедрос, д. 4)

Цена: Вход платный. Информация о ценах на билеты представлена здесь.

Открытие памятника "Заветы великого князя литовского Гедиминаса Вильнюсу и Литве"

25 января 1323 г. в письме великого князя литовского Гедиминаса впервые был упомянут город Вильнюс. Это первое известное упоминание вечной столицы Литвы в письменных источниках. Поэтому в 2023 году по праву отмечается 700-летие Вильнюса. В ознаменование этой годовщины и в память об этом особом историческом факте Вильнюсский клуб выступил с инициативой создания памятника, который будет установлен неподалеку от башни замка Гедиминаса – в Большом дворе восстановленного Дворца правителей Великого княжества Литовского.

Дата: 25 января 2023 г.

Время: 16 час.

Место: Большой двор Дворца правителей Великого княжества Литовского.

Цена: Вход бесплатный.

Молитва за Вильнюс и его жителей в Кафедральном соборе

В честь 700-летия посланий князя Гедиминаса христианскому миру гостей и жителей города приглашают помолиться за Вильнюс и его жителей в самом сердце города – Вильнюсском кафедральном соборе. Месса в Вильнюсском кафедральном соборе состоится 25 января в 17:30.

Дата: 25 января 2023 г.

Время: 17:30 час.

Место: Вильнюсский кафедральный собор

Цена: Вход бесплатный

Праздничный концерт музыки эпохи барокко

Ансамбль Cappella Concertante Vilnense, положивший в Литве начало традиции исполнения музыки эпохи барокко, поздравит Вильнюс с его юбилеем.

В концерте примут участие солистки Симона Лиамо (сопрано) и Нора Петроченко (меццо-сопрано). Оркестр: «Cappella Concertante Vilnense». В программе – музыка Клаудио Монтеверди, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и других композиторов эпохи барокко.

Дата: 25 января 2023 г.

Время: 18 час.

Место: Большой ренессансный зал Дворца правителей Великого княжества Литовского

Цена: Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь.

Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади

Празднование 700-летия на Кафедральной площади - захватывающее шоу.

Дата: 25 января 2023 г.

Время: 19:30 час.

Место: Кафедральная площадь

Цена: Вход бесплатный

Говорящие образы: "Портал времени" на стене Кафедрального собора

25 января на Кафедральной площади откроется Портал времени, который покажет на фасаде Кафедрального собора как на гигантском экране уникальную историю Вильнюса. Портал времени будет открываться каждый день во время юбилейного Вильнюсского фестиваля света. Зрелище будет радовать жителей и гостей города с 25 по 28 января.

Дата: 25–28 января

Время:

25 января, 21:00–23:00

26–28 января, 18:30–23:00

Вильнюсский фестиваль света



По случаю дня рождения столицы 25–28 января жителей и гостей Вильнюса ждет Пятый Вильнюсский фестиваль света. Тема фестиваля этого года – футуризм. В Вильнюсе соберутся художники из Франции, Канады, Великобритании, Нидерландов, Испании и Италии. Фестиваль раздвинет границы воображения и заставит посмотреть на окружающий мир другими глазами.

Откроются аутентичные дворики ее исторического центра и засияют главные символы города. Произведения светового искусства будут выставлены на самых известных площадях, скверах и улицах столицы. Сориентироваться в художественной галерее под открытым небом посетителям поможет приложение Šviesų festivalis. Его можно загрузить или обновить в App Store и Google Play.

Вильнюсский фестиваль света пройдет с 25 по 28 января на различных площадках исторического центра столицы.

Дата: 25–28 января 2023 г.

Время: 18-23 час.

Место: В различных местах Вильнюса

Цена: Вход бесплатный

Подробнее о мероприятиях, которые будут проходить в течение года в столицу, можно узнать на сайте https://www.700vilnius.lt. Информация доступна на литовском, английском, русском и польском языках.