Мазут с низким содержанием серы заменил природный газ из-за его сильного подорожания вследствие кризиса энергоресурсов и дополнил другие используемые виды топлива. В течение последних двух месяцев на рынке природного газа фиксируется стабильность цен, поэтому ВТС возвращаются к этому виду топлива.

"После российского вторжения в Украину и возникновения кризиса энергоресурсов у нас были две основные задачи – обеспечить дома вильнюсцев отоплением и горячей водой и найти экономическое решение, чтобы счета за отопление и горячую воду для жителей Вильнюса не выросли по сравнению с прошлым годом.

Обе задачи были выполнены за счет своевременных решений – использования имеющейся у ВТС инфраструктуры сжигания мазута и успешной балансировки нескольких альтернативных видов топлива.

Жители Вильнюса платят за отопление меньше всего в Литве, счета за последние месяцы были даже меньше, чем за тот же прошлогодний период. Ситуация на рынках природного газа стабилизировалась, поэтому мы можем завершить отопительный сезон, используя только биотопливо, тепло от независимых производителей тепла и природный газ", — отмечает генеральный директор ВТС Геримантас Баканас.

По его словам, в марте цена на теплоэнергию в Вильнюсе оставалась самой низкой среди крупных городов страны и составила 6,97 центов/кВтч без НДС. Это на 30 проц. ниже, чем в марте 2022 г. С сентября цена на теплоэнергию в столице снизилась более чем наполовину, т. е. на 56 проц. (сентябрь 2022 г. – 16,11 центов/кВтч без НДС, март 2023 г. – 6,97 центов/кВтч без НДС).

Перед отопительным сезоном ВТС инвестировали в обновление инфраструктуры, необходимой для сжигания мазута с низким содержанием серы. Восстановленная инфраструктура не будет демонтирована до окончания российской войны в Украине. Это позволит обеспечивать жителей Вильнюса жизненно необходимым теплом и горячей водой даже после изменения геополитической ситуации.

По предварительным расчетам, в текущем отопительном сезоне 56 проц. всего топлива, используемого для производства теплоэнергии, составляют биотопливо и теплоэнергия, закупаемая у независимых производителей тепла, 36 проц. – мазут с низким содержанием серы, 7 проц. – природный газ, 1 процент. – дизельное топливо.

Планируется, что в 2023 г. на Вильнюсской когенерационной электростанции под управлением ЗАО Ignitis grupė будет запущен биотопливный блок, поэтому в следующем отопительном сезоне большая часть тепла в Вильнюсе будет производиться из биотоплива.