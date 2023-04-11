Вильнюс объявляет об эвакуации брошенных авто: водителям стоит поспешить

Оставленные без присмотра транспортные средства не только ограничивают возможности других водителей пользоваться общественными парковочными местами, но и являются проблемой с экологической точки зрения.
Муниципалитет информирует, что будут проведены процедуры признания неэксплуатируемых транспортных средств, не имеющих владельцев (или собственники которых неизвестны), бесхозным имуществом, в ходе которых автомобили будут переданы муниципалитету – изъяты и сохранены до появления собственника или принятия решения суда о признании их бесхозным имуществом. Автовладельцев просят убрать автомобили из мест общего пользования до 23.04.2023, в противном случае автомобили будут эвакуированы принудительно.
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