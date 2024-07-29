2024.07.29 14:32

Вильнюс неузнаваем: люди по дороге на работу попали в ловушку, выворочены деревья, улицы затоплены

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: Delfi koliažas

Буря принесла хаос. Тысячи людей остались без электричества, люди считают нанесенный ущерб, улицы и дома затоплены. Вильнюсцы стоят в заторах.

Утром вильнюсцы по дороге на работу оказались в ловушке. Поваленные деревья перегородили дороги, в заторах некоторые провели по несколько часов. Не везде помощь приходила быстро. Люди возмущаются, что их никто не предупредил о стихии.

Pro Vilnių praūžė audra

Audra Vilniuje

Симона из Вильнюса рассказала, что путь из Павильниса в центр напоминал Апокалипсис: „Казалось, куда не поверну, повсюду лежат поваленные деревья, выезда нет. Даже на главной улице Джяугсмо нет проезда. Правда, там люди убирали дерево.

Audra Vilniuje

Я пыталась объезжать деревья, но повсюду натыкалась то на новые деревья, то на оборванные провода. Ситуация казалась безнадежной. Час ездила, пока добралась до ул. С.Батораса“.

Pro Vilnių praūžė audra

Симона сказала, что ей кажется странным, что вильнюсцев не информировали о ненастье, не было личных сообщений об опасности на пути и о том, что в этот день лучше оставаться дома.

Audra Vilniuje

Компания ESO сообщает, что без электроэнергии остаются 160 000 потребителей по всей Литве, их число может расти, поскольку идет дождь и ветер не ослабевает.

Audra Vilniuje

Жители Вильнюса, проживающие за Пилайте, писали, что они остались без электричества с 22 ч. 28 июля. Утром они пытались поехать в центр города, но не смогли проехать, потому что уровень воды в нескольких местах на дороге был очень высоким.

Pro Vilnių praūžė audra

„В одних местах улицы приводили в порядок, в других деревья до сих пор лежат на дорогах. В городе беспорядок,хотя водители ездят. Я понимаю, что это природа, но, может, людей надо заранее информировать, чтобы оставались дома. Мы до сих пор без электричества, никто не сообщает, когда включат“, – писал вильнюсец.

Audra Vilniuje

Audra Vilniuje

„Больше 3000 точек, где есть поломки, порваны провода, выведены из строя трансформаторы, линии высокого напряжения“, – сказала представитель ESO Раса Юодкене. „Мы видим, что масштабы бури огромны, ветер не успокаивается“, – заметила она.

Audra Vilniuje

По словам Юодкене, сейчас без электричества остаются и жители некоторых районов вокруг крупных городов.

Audra Vilniuje

Audra Vilniuje

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