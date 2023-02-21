Это означает, что освобождение от налога на развитие инфраструктуры будет распространяться на частных застройщиков при строительстве публичных библиотек, музеев, школ, детских садов, больниц, поликлиник, спортивных залов, стадионов и другой спортивной инфраструктуры. Для получения льготы застройщик должен взять на себя обязательство не менять назначение объекта в течение пяти лет, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

Изменения в порядке уплаты были приняты с учетом выводов оценки Службы специальных расследований, которая рекомендовала более четко определить, когда применяется исключение для уплаты взноса на развитие инфраструктуры.

Вильнюсское самоуправление до сих пор сотрудничало с застройщиками по вопросам, связанным с развитием различной важной для города инфраструктуры. В установленном законодательством порядке накопленные средства могут быть использованы для компенсации застройщику расходов на приоритетную муниципальную инфраструктуру, оборудованную за счет средств застройщика. В этом случае компенсируется разница между вкладом заказчика, рассчитанным исходя из площади здания, и стоимостью оборудованной инфраструктуры.

Плата на развитие инфраструктуры, как и в других быстрорастущих городах мира, была введена для обеспечения доступности общественной инфраструктуры для жителей. Её оборудование и обслуживание в районах, удаленных от сформировавшихся городских центров, дороже и сложнее. Поэтому в разных частях города применяются разные размеры оплаты: в приоритетных районах – 30 евро за квадратный метр, а в неприоритетных – 50 евро/кв. м. Льготная плата в размере 15 евро/кв. м на развитие инфраструктуры применяется к одноквартирным домам, вне зависимости от приоритета зоны, если это единственный жилой дом на участке.

В течение 2021 года Вильнюсское самоуправление собрало почти 6,6 млн. евро взносов, а в 2022 г. – более 9,8 млн. евро. В 2022 году средства были направлены на строительство яслей-детского сада "Bajorėlis", гимназии в Пилайте, пристройки прогимназии в Ерузале, а также на строительство и реконструкцию улиц, оборудование полос для движения общественного транспорта.