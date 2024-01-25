Вильнюс не будет продлевать разрешение на протесты фермеров

"В среду в администрацию Вильнюсского городского самоуправления поступило обращение Сельскохозяйственного совета Литвы о продлении выданного разрешения на проведение акции протеста на неопределенный срок. Сегодня организаторам протеста сообщили, что, к сожалению, возможности продлить выданное разрешение нет, поскольку это не предусмотрено Законом о собраниях", - ответил он.

Г. Грубинскас также указал, что фермеры проинформированы о том, что они имеют право подать заявление на получение нового разрешения на организацию собрания, но согласно закону, они должны сообщить администрации самоуправления о своем намерении организовать собрание не менее чем за 4 рабочих дня до запланированной даты собрания.

"Согласно выданному и действующему разрешению, акция протеста фермеров перед правительством завершится сегодня до 16:00, а тракторы и лесовозы должны покинуть проспект Гедиминаса и подходы к нему до 16:00 завтрашнего дня", - сказал он.