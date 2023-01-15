aA
Вильнюс отметит свой 700-летний юбилей 25 января этого года. Однако юбилей предлагают праздновать не только в этот день – масса мероприятий ждет на протяжении всего месяца. Пройдут десятки концертов, выставок, фестивалей и других видов деятельности, пишет madeinvilnius.lt.
Вильнюс начинает свой юбилейный год: что ждет в январе
© ELTA / Marius Morkevičius

25 января будут праздновать весь год

Вильнюс планирует с размахом отметить свой юбилей. Горожан и гостей столицы ждут десятки концертов, выставок, фестивалей и других видов деятельности. В парках пройдет "Фестиваль света".

С 25 января на башне Гедиминаса ждет интерактивная выставка "Письма Гедиминаса в Вильнюсе" и своими глазами увидеть написанные князем письма. Несмотря на то, что оригиналы писем не сохранились, на выставке можно будет увидеть копию.

В День рождения города пригласит и Великокняжеский дворец. Можно будет посетить выставку 3D, ученики смогут принять участие в различных занятиях, а семьи с детьми могут увидеть спектакль "Создаем Вильнюс!". В большом дворе дворца 25 января, в 16 ч. откроют памятник скульптора Мартинаса Гаубы, посвященный присяге князя ВКЛ, а в 18 ч. Большом зале состоится концерт барочной музыки.

С наступлением темноты начнется Вильнюсский фестиваль света. 25 января, в 19:30 ч. на Кафедральной площади состоится бесплатный концерт "ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ". Музыканты расскажут историю города.

Фестиваль света будет проходить 25-28 января. Юбилейный, 5-й фестиваль будет проходить 4 дня. Яркие инсталляции моно увидеть с 18 до 23 ч. В дни фестиваля на фасаде Кафедрального собора будут показывать видеопроекцию, рассказывающую об истории города "ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ". 25 января проекцию будут показывать после концерта, а 26-28 января с 19 до 23 ч.

Юбилейные концерты

18 января, в 18:30 ч. в музее MO состоится концерт джазового музыканта Владимира Тарасова и презентация его произведения Drumming.

28 января в Вильнюсском кинокластере состоится бесплатный джазовый концерт "Вильнюсский покер". Композиции Кипраса Машаускаса и Евараса Ясинскиса к фильму "Вильнюсский покер" исполнит оркестр Vilnius JJAZZ Ensemble.

Выставки

В "Доме историй" с середины декабря началась выставка "Я - вильнюсец", которая позволит ближе познакомиться с рассказами, охватывающими 700 лет, раскрывающими тайны вильнюсцев, их образ жизни, повседневность.

С 26 января в Доме композиторов состоится выставка "Музыка для Вильнюса. 7 историй".

Гастрономическое путешествие по Вильнюсу

Вильнюсские рестораны приглашают испробовать специальные меню, позволят насладиться аутентичными и интерпретированными вильнюсскими блюдами, познакомиться с гастрономическими особенностями столицы.

Специальные блюда и меню предложат больше 10 ресторанов. В их числе хорошо знакомые места: Pacai, Mykolo 4, Amatininkų užeiga, Lokys, Beigelių krautuvėlė, Meat Steak House и др.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Пациенты переходят в частные клиники, чтобы избежать очередей

Президентская служба утверждает, что причина очередей...

Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками: не попадитесь на удочку

В Литве тысячи потребителей получают гарантийные...

Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai

Из-за ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре погибли более 20 человек, в том числе ребенок

Днем 14 января во время очередного массированного...

Vasilijus Žarkovas

Политолог: это открывшиеся врата в ад, Россия действительно становится Мордором (1)

Хотят ли русские войны? Следует ли винить Достоевского?...

Вильнюсцы злятся - в спальных районах остается все меньше бесплатных мест для парковки

В Вильнюсе растет число улиц, на которых приходится...