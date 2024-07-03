Вильнюс: на горе Таурас открылся долгожданный парк

В ходе реконструкции создавалось пространство для спокойного отдыха в тени вековых деревьев, напоминающее о том, что когда-то здесь было кладбище.

„Благодарим Вильнюсский муниципалитет и всех людей доброй воли за то, что оскверненное в советское время кладбище сейчас возродилось как Лютеранский сад. Так мы возвращаем долг покоящимся здесь творцам. Мы проложили еще один мост между ними и будущим поколением, которые будут любить город, творить и молиться в нем“, – сказал Сабутис.