2024.06.05 16:25

Вильнюс лишился статуса самого зеленого города в Литве

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus senamiestis
Vilniaus senamiestis
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Министерство охраны окружающей среды в среду в здании президентского дворца вручало награду самому зеленому муниципалитету Литвы. В этом году титул достался Паневежису. Был награжден и муниципалитет Юрбаркского района. Он за год поднялся на 34 ступеней, пишет портал madeinvilnius.lt.

Рейтинг самых зеленых муниципалитетов третий год составляют по инициативе министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа.

„Этот рейтинг – отражение того, как муниципалитеты и общины оценивают охрану природы“, – сказал министр.

На первом месте рейтинга в этом году – Паневежис (68,89 баллов из 100), который в прошлом году занимал 5 место. Муниципалитет лидирует в сфере утилизации отходов, круговой экономики, сферах транспорта, управления глобальным потеплением и качества воды.

В муниципалитете отдельно собирают пищевые отходы и текстиль, во время мероприятий запрещены продажи пластиковой тары.

„Я не сомневаюсь, что врученная награда вдохновит лично каждого и членов муниципалитета в том числе, добиваться высших стандартов в сфере охраны природы, стандартов устойчивости. Давайте вместе создавать чистые, зеленые и устойчивые города, полную жизни, цветущую и зеленую Литву“, – сказал мэр Паневежиса Ритис-Миколас Рачкаускас.

Рейтинг можно найти здесь.

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