Вильнюс ищет самого смелого подростка

В Вильнюсе – много смелых людей. Нет сомнения, что и в этом году будут подростки или дети, о поступках которых должны услышать другие.

16-летний Мечислав Дордзик 91 год назад во время большого наводнения в столице погиб, спасая упавшего в воды Вильняле маленького мальчика Хацкеля Хармаца. К сожалению, оба они погибли.

В прошлом году премию им. Мечислава Дордзика получил 9-классник инженерного лицея ВТУГ Витаутас Жебраускас за то, что он осмелился говорить об аутизме. Сегодня проявлением смелости считается способность заступиться за слабого и не такого, как все. Витаутас своим примером продемонстрировал смелость, возможно, его история вдохновила многих вильнюсских подростков. Жебраускас с братом и родителями получил приз - поездку в Рим (Италия), а в 699-й день рождения Вильнюса был приглашен, чтобы торжественно поднять флаг Вильнюса у Ратуши.

Номинантов можно представить по эл. почте drasa@vilnius.lt до 22 мая. В письме надо указать, за какой поступок предлагается наградить ребенка или подростка, указать свои контактные данные.

Премия вручается 1 июня - в Международный день защиты детей. Вручается премия стоимостью 1000 евро (не деньги).