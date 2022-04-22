Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона

"В Вильнюсе есть дома с разной энергетической эффективностью. Трудно начать сезон и завершить его так, чтобы это было хорошо для всех, поскольку в домах с хорошим техническим состоянием дольше бывает тепло, а в некоторых старых домах температура может быть ниже из-за щелей, плохих оконных рам и т.д. Поэтому призываем жителей пользоваться возможностью самим решать, когда начинать и завершать сезон", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
Если больше половины жителей (50% + 1) решат раньше или позже включить или отключить отопление, то председатель жилтоварищества или администратор должны информировать об этом решении АО "Вильнюсские теплосети". Важно, чтобы решение не нарушило нормы гигиены.
В детских садах отопление также отключат с 25 апреля. В школах отопление отключено с 15 апреля.
В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе длился рекордно долго - до 5 мая.
В пятницу об окончании отопительного сезона с 25 апреля сообщили и власти Каунаса.
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