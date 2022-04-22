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Вильнюсский муниципалитет сообщает об окончании отопительного сезона с 25 апреля, однако жители, которые хотят, чтобы отопление не отключили, могут обратиться с таким заявлением, собрав больше половины подписей совладельцев.
Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона
© DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсе есть дома с разной энергетической эффективностью. Трудно начать сезон и завершить его так, чтобы это было хорошо для всех, поскольку в домах с хорошим техническим состоянием дольше бывает тепло, а в некоторых старых домах температура может быть ниже из-за щелей, плохих оконных рам и т.д. Поэтому призываем жителей пользоваться возможностью самим решать, когда начинать и завершать сезон", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

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Если больше половины жителей (50% + 1) решат раньше или позже включить или отключить отопление, то председатель жилтоварищества или администратор должны информировать об этом решении АО "Вильнюсские теплосети". Важно, чтобы решение не нарушило нормы гигиены.

В детских садах отопление также отключат с 25 апреля. В школах отопление отключено с 15 апреля.

В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе длился рекордно долго - до 5 мая.

В пятницу об окончании отопительного сезона с 25 апреля сообщили и власти Каунаса.

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