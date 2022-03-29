Если взглянуть со стороны – покажется, что вы на грандиозном празднике, празднике для детей и мам. Сотни желтых и голубых шаров, веселые цирковые представления, сахарная вата. Ароматные пиццы раскладывают по столам, мастера шашлыка готовят бифштексы.

Дети заняты поделками, лепкой, они творят: красками и фломастерами, карандашами и гуашами на мольбертах и огромных стенах для рисования. Слышаться звуки музыки, конфеты и подарки повсюду. В другом зале детские глаза устремлены на большой экран. Там мультфильм, а в руках - попкорн и лимонад. Вся эта детская болтовня и суета вокруг подарков напоминает счастливые дни Рождества.

Пока дети резвятся, мамы со спокойной душой идут на прогулку по старому городу, в кино или на уроки литовского. Выглядит красочно, живо и весело. И все бы так, пока вы не заговорите с кем-то из гостей. Бабушка плачет, глядя на играющего ребенка, говоря, что уже неделю не знает, что с родителями в Мариуполе. Двенадцатилетний мальчик Дима рассказывает, что занимается футболом уже восемь лет. Футбол — вся его жизнь. На вопрос хочет ли он футбольный мяч в подарок, отвечает, что он ему не нужен. У него было много времени на эвакуацию, целых сорок минут. Поэтому он решил взять мяч вместо игрового компьютера, который не вмещался в сумку. Другая мать показывает сообщение с фронта, где отец благодарит волонтеров за фото ребенка, играющего, улыбающегося. Если сблизиться и поговорить доверительно – всегда будет история взрывов, страха, звуков сирен, долгой дороги и тревоги о близких. И все же почти каждая история заканчивается "мы ведь скоро домой, будем ждать всех литовцев в гости".

Дневной лагерь для украинских детей проходит каждую субботу в Вильнюсе, в Центре современного искусства (ул. Вокечю, 2), и в воскресенье - в Центральном зале Каунасского университета им. Витаутаса Великого. Мы просим оказать всевозможное содействие в распространении этой информации. Особенно среди вновь прибывающих украинских семей. Мы также приглашаем украинцев регистрироваться на www.ukrainiankids.lt .

Все желающие могут принести детские игрушки, которые можно оставить в лагере в течение недели. В конце шумного дня, когда мы прощаемся с детьми до следующей недели, они могут брать игрушки домой. Поэтому их никогда не будет слишком много.