Вильнюс готовится к шествию Baltic Pride: стягивают полицейских, у оппонентов тоже есть планы

Шествие пройдет от Бернардинского сада до Белого моста, где состоится концерт, организуемый с ассоциацией MAMA.

"У нас будет 11 музыкальных автобусов, думаю, все будет красиво. Лозунг нашего шествия "За равенство и мир, мы не забываем и ситуацию в Украине", – сказал Глава Литовской лиги геев Владимир Симонко.

Полиция интенсивно готовится к мероприятию: следит за социальным пространством, стягивает наряды.

"Во время мероприятия будут работать как полицейские в униформе, так и сотрудники из других групп без униформы. Их можно будет идентифицировать по повязкам на руках, будут работать и криминалисты", – сказал глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

По его словам, с каждым годом конфликтов во время таких шествий бывает меньше, поэтому никакие заграждения устанавливать не планируют. Директор Центра мониторинга прав человека Юрате Юшкайте участвовала во всех таких шествиях в Вильнюсе.

"Я помню 2010 г, когда несколько сот человек шли за забором, а у забора стояла толпа, люди кричали, демонстрировали разные жесты, было страшно, неизвестно справится ли полиция с толпой", – сказала Юрате Юшкайте.

Она помнит и шествие 2013 г.

"Когда в первый раз шли по проспекту Гедиминаса, было много протестовавших людей, может, кто-то помнит и Гражулиса, которого вынесли с шествия", – напомнила Юшкайте.

Однако протестующие будут и в этом году. Католики призывают жителей собраться на Кафедральной площади и молиться против пропаганды гомосексуализма.

Симонко сказал, что община уже привыкла к оппозиции, протестующие стали талисманом шествия.

"Я думаю, все будет хорошо, может, когда-нибудь эта оппозиция займет нашу сторону, мы этого им желаем", – заметил он.

По словам Юшкайте, дискуссий на эту тему недостаточно в обществе, нужна законодательная база. Литва - одна из 6 стран Евросоюза, которая никак не регламентирует отношение между однополыми лицами. В стране все еще сильны гомофобские настроения. От членов общины отворачивается не только общество, но и их же родители.

"Я получаю немало таких вестей. Говорят, что мой мир рухнул, что тебя никогда такой не примут, что ты больше не существуешь как дочь, что ты больше не член семьи. Я скажу, что это еще вежливые формулировки, не хочется транслировать вульгарности", – рассказала она.