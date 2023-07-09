Вильнюс готовится к саммиту НАТО: в центре города появились первые ограничения

Напомним, что ждут ограничения, связанные с остановкой и парковкой автомобилей.

Уже сообщалось, что больше всего ограничений будет в Старом городе, а также в окрестностях выставочного центра Litexpo.

Около президентского дворца будет запрещено движение пешеходов - 11 июля с 15 до 24 ч., в другое время пешеходы смогут перемещаться по Старому городу без каких-либо ограничений. С 7 июля в Старом городе ограничено движение автомобилей и их парковка. Жителей просят убрать машины во внутренние дворы.