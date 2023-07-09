09 июля 2023 г. 18:47

Вильнюс готовится к саммиту НАТО: в центре города появились первые ограничения

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Приближается саммит НАТО, Вильнюсский муниципалитет сообщал об ограничениях, которые ждут с 7 по 13 июля. В воскресенье вечером появились ограничения в центре города.

Напомним, что ждут ограничения, связанные с остановкой и парковкой автомобилей.

Уже сообщалось, что больше всего ограничений будет в Старом городе, а также в окрестностях выставочного центра Litexpo.

Около президентского дворца будет запрещено движение пешеходов - 11 июля с 15 до 24 ч., в другое время пешеходы смогут перемещаться по Старому городу без каких-либо ограничений. С 7 июля в Старом городе ограничено движение автомобилей и их парковка. Жителей просят убрать машины во внутренние дворы.

Жители Старого города, у которых есть разрешение на парковку в платной зоне, с 5 июля могут оставлять свои машины в других местах города на платных стоянках. Для жителей оборудовали дополнительные стоянки:
на ул. А.Стульгинскё, 8,
рядом с перекрестком ул. Оланду, аллеи Киркуто
на перекрестке ул. Майронё-О.Шимайтес
около рынка Тимо.

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