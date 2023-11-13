Вильнюс готовится к Рождеству, зажглись тысячи огней

Пятый год назад предприниматели на этой улице стараются украсить ее к празднику. Обычно праздничные декорации появляются уже 11 ноября, в день Св. Мартина – этот день символизирует окончание осеннего сезона и ожидание Рождества.
В квартале Стиклю украшены двери и витрины, внутренние дворики. Поэтому и вильнюсцы, и гости столицы охотно фотографируются здесь на фоне праздничных украшений. Автор инициативы украшения квартала - дизайнер и куратор галереи АRTerija Юлия Янус.
Фасад кафе Ponių laimė по традиции украшает дизайнер Мантас Петрушкявичюс.
Украшен вход в кафе Augustas ir Barbora, дворик ресторана Lokys.
В пассаже Senatorių pasažаs уже украшена 10-метровая живая елка. Во дворике гостей ждет олень Рудольф в компании Деда Мороза.