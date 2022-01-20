Вильнюс готовится к худшему сценарию: могут отказаться от изоляции больных легкой формой коронавируса

По словам главы администрации Вильнюсского муниципалитета Лины Коризнене, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, постановлений правительства, приказов главы Минздрава, но сейчас согласовывают план обеспечения жизненно важных функций в муниципалитете в условиях распространения "омикрона". Первым об этом сообщил портал 15min.lt.

В плане есть 3 уровня критической ситуации и действия.

I уровень – при выявлении болезни изолируются только близкие контакты;

II уровень – при выявлении болезни изолируется только тот человек, у которого выявили болезнь;

III уровень – при выявлении легкой формы болезни изолироваться не придется, надо использовать средства защиты.

Все действия выполняются в рамках требований, утвержденных главой Минздрава:

Использование респираторов и KN95 вместо медицинских масок.

Управление потоками/сменами.

Тестирование контактов, если болезнь установили среди работников компании.

Рекомендуется тестирование для самоконтроля 1–3 раза в неделю (зависит от того, какие функции выполняет работник и уровня критичности ситуации).

Удаленная работа (если выполняемые функции это позволяют).

Команды аварийных служб и диспетчерских должны меняться, не встречаясь и не контактируя, информация о смене передается путем записей в журналах или в другом формате.

При посменной работе важно отделять друг от друга больных, контактировавших и остальных работников.

Организация подвоза работников к месту работы должна быть устроена так, чтобы было как можно меньше контактов с другими работниками или горожанами.

Привлечение студентов-медиков, военных врачей, волонтеров и др.

В ответах Коризнене сказано, что, если из-за массового заболевания коронавирусом, появится нехватка работников, например, в общественном транспорте, то будет сокращено количество рейсов.

"Количество рейсов может быть сокращено до расписания, действующего в выходные дни или же транспорт будет ходить еще реже, пока больные водители будут находиться в изоляции", – сказала глава администрации.

По данным муниципалитета, в Вильнюсе растет число заболевших коронавирусом врачей.

"По данным за 19 января, в Вильнюсе занято 54% процента коек для больных COVID–19, в реанимации – 70%.

Растет количество больных врачей, однако во всех медучреждениях, кроме поликлиники Новой Вильни, услуги жителям пока предоставляют. Из-за болезни и изоляции части семейных врачей поликлиники Новой Вильни работа этого учреждения была реорганизована: отозваны все плановые визиты, пациентам разослали сообщения, с пациентами созваниваются. Семейные врачи принимают только тех пациентов, которые нуждаются в обязательной и неотложной помощи", – информировала Коризнене.