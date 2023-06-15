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Компания Vilniaus vandenys сообщает, что третье лето подряд вильнюсские кафе и рестораны будут бесплатно давать питьевую воду.
Lauko kavinė
Lauko kavinė
© ELTA / Julius Kalinskas

Компания сообщает, что будет компенсировать таким кафе и ресторанам эти расходы (2 куб. м воды в месяц).

"(...) Угощение клиентов одним из богатств нашей страны, стаканом воды из-под крана – признак сознательного и дружелюбного по отношению к природе города. Призываю присоединиться к этой кампании и дать вильнюсцам и гостям столицы возможность освежиться, выпив качественной, полезной и вкусной воды", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

В 2022 году в инициативе участвовали 80 кафе и ресторанов.

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