Компания сообщает, что будет компенсировать таким кафе и ресторанам эти расходы (2 куб. м воды в месяц).

"(...) Угощение клиентов одним из богатств нашей страны, стаканом воды из-под крана – признак сознательного и дружелюбного по отношению к природе города. Призываю присоединиться к этой кампании и дать вильнюсцам и гостям столицы возможность освежиться, выпив качественной, полезной и вкусной воды", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

В 2022 году в инициативе участвовали 80 кафе и ресторанов.