Вилма управляла тягачом и во время интервью Delfi – ехала по Германии. Сейчас она работает в немецкой компании, поэтому больше всего времени проводит в Германии.

"Мы готовим в машине, спим в машине. Живем на 2 кв. м. Все помещается, все под рукой, никуда не надо бегать. Кухня, прихожая, рабочая комната – все тут", – рассказала водитель.

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"Все это стереотип. Тут нет никакой физической работы. Как говорит один мой коллега, строитель – да, но и там есть женщины… А в моем случае - никакой физической работы. Надо быть выносливым, ориентироваться на дороге", – поделилась Вилма.

Она сказала, что за такую карьеру благодарна отцу. Он был водителем, возил скот, часто сажал за руль дочь. Сначала Вилма управляла микроавтобусом в Клайпеде.

"У меня были категории B, C и D, E не было. Потом получилось в жизни так, что везде я делала "мужскую работу". Тут я подумала, почему я должна выполнять мужскую работу за женскую зарплату? Решила идти туда, где нормальная мужская зарплата, чтобы содержать семью", – рассказала Вилма.

Тогда женщина одна растила 3 дочерей. Когда она отправилась в первый рейс, младшей дочери было 4 года, поэтому она практически выросла в Фуре.

"Раньше я так ездила – 1-2 недели, и домой. Сейчас уезжаю на 2–3 месяца. Ребенку было весело, и сейчас хотела бы поездить, но нет времени. О моих дочерях - тема отдельная. Выросли суперские дети. Если сейчас в школе учатся удаленно, то их я воспитала удаленно. Мы всегда были "на связи", я знала их каждый шаг, общались и общаются, рассказывают", – радуется собеседница.

Дочери с детства самостоятельные, научились не делить работу на мужскую и женскую. "Мы живем в деревне, они все умеют - и траву косить, и ремонт делать", – рассказала Вилма.

Когда она начала работать водителем тягача, была второй женщиной-водителем в компании. Всего в Литве она знала 5 таких женщин.

"Женщин и сейчас немного, в дороге редко встречаются. Однажды видела на пароме. Мир большой, я ездила по Италии, Испании, по другим странам – мужчин видела, женщин нет", – сказала Вилма.

По ее словам, работа водителя большегрузных машин очень ответственная, ты в ответе за свою безопасность, безопасность окружающих, груза и тягача.

Vilma Kasciuškevičienė © Asmeninins albumas

"Сейчас я больше работаю по ночам, а днем отдыхаю. Например, сейчас возвращаюсь на базу, ждет перерыв в 24 ч. потом опять еду. Одна неделя – 24 ч., другая – 45 ч. простоя, а потом опять в пить. Или едем, или спим", – рассказала водитель.

"В первой компании с литовцами я проработала 11 лет. Мужчины были хорошими, дружелюбными, помогали. И я помогала, чем могла. К чужим стараюсь не подходить, потому что не знаешь, что за человек, но со своими все хорошо", – рассказала она о коллективе.

"На женщин больше действует женщина за рулем. Многие хотят работать, но боятся. Думают, как это я буду выглядеть среди мужчин? Когда я встречаю женщин, которые хотели бы работать на фуре, всегда подбадриваю их. На самом деле, иногда среди мужчин чувствуешь себя лучше", – сказала Вилма.

Vilma Kasciuškevičienė © Asmeninins albumas

Она рада, что ее работа помогла ей и детям увидеть Европу.

Правда, все чаще приходит мысль, что хочется больше времени проводить дома. Свое будущее она видит только в Литве.

"Мне нравится и Испания, но так, чтобы куда-то уехать жить – нет. Только в Литве. Литва для меня – лучшая страна", – сказала Вилма.