"Под одной крышей будут молиться два прихода: украинская община и литовская община. Название – Вильнюсский приход Св. Параскевы. Это красивый жест. Первая литургия, первое богослужение состоится в это воскресенье", – сообщила на пресс-конференции М. Якубовская.
Пресс-секретарь Виленско-Литовской православной епархии также отметила, что имя патриарха Кирилла в богослужениях для украинцев упоминаться не будет.
"С разрешения и благословения нашего митрополита Иннокентия богослужения совершаются на украинском языке, без упоминания патриарха Кирилла. (...) Мы считаем, что это необходимо, считаем, что это своевременное решение", – сообщила она.
Однако М. Якубовская признает, что во всех остальных приходах имя Московского патриарха Кирилла будет упоминаться.
"Совершается богослужение, где упоминается патриарх Кирилл. Наша церковь не может действовать как-то автономно, объявить себя независимой. Канонический порядок для нас очень важен, и мы делаем все, чтобы получить такую возможность", — подчеркнула представитель Виленско-Литовской православной епархии.
И все же М. Якубовская воздержалась от ответа на вопрос, как Виленско-Литовская православная епархия, подчиненная Московскому патриархату, оценивает планы по созданию в Литве церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату.
"Комментировать, наверное, пока нечего. Насколько нам известно, экзархат Константинопольского патриархата или какая-то юридическая структура еще не учреждена, поэтому комментировать пока нечего", — сказала представитель Виленско-Литовской православной епархии на пресс-конференции.
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