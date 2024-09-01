Виктория из Украины открыла свой бизнес в Йонаве: война все разрушила, дом остался в Харькове

Литву семья выбрала по простой причине – здесь ее муж уже 9 лет работал водителем. Он еще до войны уговаривал жену с дочерью переехать в Литву: „Но мы не решались. И вот – пришлось покинуть Украину“.

Сначала женщина с дочерью приехала в Каунас, а через неделю арендовала квартиру в Йонаве. По словам собеседницы, найти жилье было легко – помогли знакомые.

Через 1,5 месяца Виктория ненадолго возвращалась в Украину, чтобы привезти сюда своих питомцев: „Они - члены нашей семьи, мы не могли их оставить. Привезли кошку и собаку“.

До этого Виктория не бывала в Литве. Женщина быстро привыкла к жизни в небольшой Йонаве. Ей здесь нравится покой, небольшое количество транспорта на улицах, дружелюбие людей.