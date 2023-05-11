Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом

В акции принимали участие несколько литовских, украинских и российских активистов, которых возмутило высказывание В. Шендеровича с отсылкой на эфир "Дождя" о "наших мальчиках" и уплата 1,5 миллиона рублей по иску Евгения Пригожина в рамках судебного разбирательства о защите чести и достоинства.

Судя по видео и фото, человек, обливший В. Шендеровича кетчупам, похож на российского активиста из Петербурга Влада Шипицина.

"Большое спасибо за содержательный диалог", — сказал В. Шендерович.



В прошлом году участник группы "Мирное сопротивление" покинул Россию и запросил политическое убежище в Литве.

© DELFI / Jonas Balčiūnas

Шендерович выступает против российского вторжения в Украину, является членом "Антивоенного комитета России", объявлен в России "иностранным агентом".