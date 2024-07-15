Вихрь лишил семью Каролины дома: если бы мы были там, неизвестно выжили ли бы

„Вокруг нашего участка растут большие деревья. Когда мы подъезжали, заметили, что половины деревьев не осталось. Картина была печальная. Когда мы подошли, поняли, что не просто крышу унесло, а весь второй этаж. На первом этаже повсюду валялись разбросанные вещи. Были повреждены все конструкции дома.
Меня удивляет, что дом устоял. Мы его купили 3 года назад, он был старый, 1936 г., значит, ему 88 лет. Мы его ценим и бережем, хотели, чтобы нон стоял еще сто лет. Мы его реновировали, жили в нем. Это историческое наследие. Этот дом перенес войны, бури, все, но пришел вихрь и дом не устоял“, – сказлаа Каролина.
„Если мы были бы дома, в той части, где господствовал вихрь, мы бы получили по голове какой-либо вазой, внутри все разбросано. Если бы мы выжили, то получили бы травмы. На улице на нас могли упасть деревья. Если бы машина во дворе стояла, и от нее ничего бы не осталось. В конце концов, нас самих мог унести вихрь“, – сказала Каролина, которая радовалась, что их не было дома.
Поврежден не только дом, но и баня, хозпостройка: „Хорошо, что дом застрахован, без страховки была бы трагедия. Надеемся, что страховая компания честно оценит ущерб“.
„Многие люди откликнулись, предложили помощь, и знакомые, и друзья, и незнакомые, люди жертвуют деньги. Мы очень всем благодарны.
Приятно удивил и муниципалитет Шяуляйского района, который предложил вывезти мусор. Сам мэр через несколько часов приехал, всего пострадали 4 семьи.
У нас был только этот дом, сейчас мы живем у близких: одну ночь провели у сестры мужа, вторую – у моей бабушки, сейчас друзья на несколько дней дадут комнату. Может, страховка что-то предложит. Мы с мужем работаем в Шяуляй.
На сегодняшний день дом не жилой, электричество также отключено. Мы надеемся, что удастся отстроить, будет еще лучше. Хочется верить“, – сказала Каролина.