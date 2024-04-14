Видите сексуальное насилие? Не миритесь, не молчите, сообщите!

77 % жителей Литвы сталкивались с сексуальными домогательствами. Согласно исследованию 2023 года, почти каждый второй житель Литвы пережил изнасилование либо сексуальное нападение. К сожалению, это все еще латентные преступления, которые часто замалчиваются из-за страха, стыда, стресса, стигматизации и обвинения жертвы.

Более половины сексуальных преступлений совершаются людьми, находящимися в близком окружении или знакомыми. Общество, особенно случайные свидетели, должно сыграть важную роль в предотвращении насилия. Некоторые из нас были свидетелями сексуального насилия в непосредственной близости: домогательства в учебном заведении, в баре, в общественном транспорте, на улице, крики за стеной в квартире.