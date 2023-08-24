Видеокамеры зафиксировали странную картину: мужчина вел себя неадекватно

Видео порталу Jp.lt прислали обеспокоенные родители ребенка, посещающего этот центр.

Тренер по борьбе Марюс Баранаускас сказал, что администрация увидела эту запись лишь в понедельник.

"Просто это не было заметно, в противном случае сразу же вызвали бы полицию. А так, увидели лишь в понедельник, когда просматривали записи. Я не знаю, будут ли обращаться в полицию. Это решит директор", – сказал он.Тренер сказал, что такое произошло в первый раз.

Директор центра Саулюс Базюнас сказал, что узнал об этом видео только от журналистов.

"Я в отпуске, поэтому не знал. Я поговорил с работниками и выяснил, что когда все происходило, людей в здании не было. Слава Богу, что там не было спортсменов. Наверное придется обращаться в полицию, хотя ущерб не нанесет, но может, выявят этого человека", – заметил директор.

Представитель КГП Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что в комиссариат пока никто не обращался.

На вопрос, что грозит за такие действия, она сказала, что на видео нет серьезных нарушений.