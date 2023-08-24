Видеокамеры зафиксировали странную картину: мужчина вел себя неадекватно

Видео порталу Jp.lt прислали обеспокоенные родители ребенка, посещающего этот центр.
Тренер по борьбе Марюс Баранаускас сказал, что администрация увидела эту запись лишь в понедельник.
"Просто это не было заметно, в противном случае сразу же вызвали бы полицию. А так, увидели лишь в понедельник, когда просматривали записи. Я не знаю, будут ли обращаться в полицию. Это решит директор", – сказал он.Тренер сказал, что такое произошло в первый раз.
Директор центра Саулюс Базюнас сказал, что узнал об этом видео только от журналистов.
"Я в отпуске, поэтому не знал. Я поговорил с работниками и выяснил, что когда все происходило, людей в здании не было. Слава Богу, что там не было спортсменов. Наверное придется обращаться в полицию, хотя ущерб не нанесет, но может, выявят этого человека", – заметил директор.
Представитель КГП Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что в комиссариат пока никто не обращался.
На вопрос, что грозит за такие действия, она сказала, что на видео нет серьезных нарушений.
"Это может быть незначительным нарушением общественного порядка, 481 ст. Кодекса административных , если выяснятся другие обстоятельства, которые появляются во время расследования, то может быть и 284 ст. Уголовного кодекса", – сказала представитель полиции.