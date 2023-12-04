Видео с изъятием ребенка у матери: контролер по защите прав ребенка начала расследование

Начато расследование
"Контролер по защите прав ребенка получила и жалобу, и различные сообщения о том случае, распространяемом в социальных сетях, и контролер по защите прав ребенка начала расследование", – сообщил старший советник Контролера по защите прав ребенка Эгидиюс Мейлус.
В службе Контролера по защите прав ребенка пока никак не прокомментировали этот случай.
"Необходимо оценить фактические обстоятельства, что там произошло, тогда оценит контролер, пока у нас нет комментариев", – добавил Э. Мейлус.
В понедельник в публичном пространстве стало распространяться видео, на котором видно, как работники службы по защите прав ребенка забирают ребенка у матери. Ребенок, вырванный из рук матери, плакал и кричал "нет", "мамочка", "спасите", "отпустите". Работники успокаивали ребенка, говоря, что "твоя мамочка никуда не делась". Мать просила сотрудников и работников службы по защите прав ребенка не забирать ее ребенка.
Поделившаяся этим видео лидер движения Basos mamos (Босые мамы) Виталия Янкаускайте-Мильчювене утверждает, что на видео была опознана главный специалист Отдела по защите прав ребенка Клайпедского округа Аурика Станисловайтене.
Служба по защите прав ребенка: действия матери нанесли вред ребенку
По словам директора Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Илмы Скуодене, это видео является лишь частью процесса, который длится с прошлого года.
И. Скуодене также подчеркивает, что зафиксированная на видео мать скрывалась с ребенком и не выполняла постановление суда.
"В данном случае процесс изъятия ребенка из семьи, в котором вместе с защитниками прав ребенка участвовали и сотрудники полиции с врачами, имел место в сентябре этого года и длился дольше, чем на обнародованном видео, на котором показана только самая чувствительная его часть – без более широкого контекста", – утверждает И. Скуодене.
"Защитники прав ребенка сообщают, что вышеупомянутая семья уже какое-то время нуждалась в помощи, а из-за угрозы безопасности ребенка пришлось принять решение о его помещении в безопасную среду. Важно отметить, что на данный момент ребенок находится в безопасной среде, вместе с самыми близкими ему людьми, ребенку и семье оказывается вся необходимая помощь специалистов", – добавляет она.
"В данном конкретном случае еще в прошлом году была установлена потребность в защите ребенка, в результате чего суд, оценив все обстоятельства и материалы досудебного расследования, определил место жительства ребенка с отцом и порядок общения с матерью, – отмечает директор Службы по защите прав ребенка и усыновлению.
"Следует отметить, что мать некоторое время скрывалась с ребенком, приняла все меры, чтобы не допустить возвращения ребенка отцу, с которым было определено место проживания ребенка. За это время ребенку не создали возможностей посещать учебное заведение, жить обычной социальной жизнью, общаться с другими близкими", – комментирует И. Скуодене.
Поэтому, по ее словам, в сентябре этого года суд в срочном порядке обязал мать передать ребенка отцу после решения суда, однако поскольку мать не выполняла данное решение, его осуществление было поручено защитникам прав ребенка.
"В вышеупомянутой ситуации перед защитниками прав ребенка стояла задача поместить ребенка в нейтральную среду, но зачастую сделать это не так просто, поскольку нередко родственники ребенка влияют на ребенка, не пытаются его успокоить, а сопротивляются и усугубляют и без того напряженную ситуацию. В данном случае мать просили успокоить ребенка, сотрудничать с защитниками прав ребенка, общаясь с ребенком и объясняя ему, почему ему необходимо временно разлучиться с матерью, куда он поедет, кто позаботится о его благополучии на время изучения семейной ситуации и принятия других решений", – говорится в переданном комментарии И. Скуодене.
По словам директора Службы по защите прав ребенка и усыновлению И. Скуодене, по поводу распространяемого в интернете видео специалисты обратились в полицию.
"Сожалеем, если это видео вызвало негативные эмоции. В целях защиты изображения ребенка и его интересов, защитники прав ребенка обратились в полицию", – говорит она.