ВИДЕО: Благородные олени принимают грязевые ванны и сражаются за место в природном СПА

Установленные в резервате видеокамеры позволяют взглянуть на жизнь диких животных. "Купальня (СПА). Посмотрите, как олени сражаются за VIP-места в грязевой ванне", – пишут специалисты парка.

Эта купальня пользуется популярностью среди оленей.