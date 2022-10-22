aA
Вешвильский природный резерват в Литве поделился веселыми видео, на которых запечатлены дикие животные. На этот раз в объектив видеокамеры попали благородные олени, принимающие грязевые ванны и дерущиеся за право первыми насладиться услугами природного СПА.
Установленные в резервате видеокамеры позволяют взглянуть на жизнь диких животных. "Купальня (СПА). Посмотрите, как олени сражаются за VIP-места в грязевой ванне", – пишут специалисты парка.
Эта купальня пользуется популярностью среди оленей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После того как жители получили тысячные счета, ESO объясняет ситуацию: проверяют и тех, кто платил вперед
В Литве устанавливают "умные" счетчики на...
Крымский татарин с паспортом РФ в Литве: мы сюда пришли не за пособиями, а чтобы действительно помогать
Этнический крымский татарин, гражданин Российской...
Президент Литвы остается самым популярным политиком, растет рейтинг министра обороны
Самым популярным политиком в Литве остается...
ВИДЕО: Благородные олени принимают грязевые ванны и сражаются за место в природном СПА
Вешвильский природный резерват в Литве поделился...
Изменений в рейтинге нет: лидируют социал-демократы, на втором месте – консерваторы
В рейтинге популярных партий Литвы по-прежнему...