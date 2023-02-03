Подчеркивая решительную поддержку Украины на ее европейском пути, Р. Моркунайте-Микуленене сказала: "Скорейшая адаптация национального законодательства Украины к приоритетам ЕС будет способствовать более быстрому, более эффективному и прозрачному прогрессу Украины на пути в Европейский союз. Литва и институты нашей страны, а также Сейм Литовской Республики прилагают все усилия, чтобы помочь странам-кандидатам как можно быстрее и эффективнее достичь цели членства в Европейском союзе. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала государством-членом Европейского союза и полноправным членом Европейского сообщества".

В письме Р. Моркунайте-Микуленене призвала Европейскую комиссию рассмотреть возможность для стран-кандидатов, особенно Украины, облегчить доступ к наиболее актуальным инициативам Европейской комиссии текущего года или инициировать дополнительные меры по информированию о законодательстве ЕС для того, чтобы страны-кандидаты могли следить за наиболее актуальными законодательными документами ЕС текущего года и стратегически приближать утвержденные в них инициативы к политическому регулированию внутренними средствами.