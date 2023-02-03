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В четверг вице-спикер Сейма, председатель Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене, выражая свою солидарность с Украиной и ее народом, направила письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен относительно более эффективной поддержки acquis communautaire Европейского союза (ЕС) и, в первую очередь, адаптации национального законодательства стран-кандидатов, в том числе Украины, в соответствии с положениями acquis ЕС, говорится в пресс-релизе.
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
© ELTA / Julius Kalinskas

Подчеркивая решительную поддержку Украины на ее европейском пути, Р. Моркунайте-Микуленене сказала: "Скорейшая адаптация национального законодательства Украины к приоритетам ЕС будет способствовать более быстрому, более эффективному и прозрачному прогрессу Украины на пути в Европейский союз. Литва и институты нашей страны, а также Сейм Литовской Республики прилагают все усилия, чтобы помочь странам-кандидатам как можно быстрее и эффективнее достичь цели членства в Европейском союзе. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала государством-членом Европейского союза и полноправным членом Европейского сообщества".

В письме Р. Моркунайте-Микуленене призвала Европейскую комиссию рассмотреть возможность для стран-кандидатов, особенно Украины, облегчить доступ к наиболее актуальным инициативам Европейской комиссии текущего года или инициировать дополнительные меры по информированию о законодательстве ЕС для того, чтобы страны-кандидаты могли следить за наиболее актуальными законодательными документами ЕС текущего года и стратегически приближать утвержденные в них инициативы к политическому регулированию внутренними средствами.

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