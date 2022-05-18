Вице-спикер призывает жителей Литвы воздержаться от поездок в Беларусь

"Александр Лукашенко тоже что-то придумывает, пытается играть в этом контексте. Думаю, он не игрок, все эти действия не имеют особого значения для кого-то, но нам лучше оставаться бдительными, поскольку в данном случае белорусский режим тоже замарал себя кровью, как и российский, во всем контексте, не только в Украине, не только в контексте войны, но вспомните пойманных людей, людей, которых истязали и убивали в на фоне членов белорусской оппозиции", – сказал в среду в интервью на Žinių radijas Миталас.

По его словам, Беларусь и раньше помогала российским военным, поэтому, по словам вице-спикера, Лукашенко пытается вернуть в свою роль.

"Лукашенко пытается вернуть свое слово, роль в контексте всей этой войны. Беларусь активно участвует в Украине, т.е. они предоставляют свою территорию, военную инфраструктуру в пользование России или по крайней мере предоставили тогда, когда северный фланг Украины подвергался жестоким атакам", – прибавил он.

Напомним, что после сообщения Минска о продлении безвизового режима до конца года, ДГБ предупредил, что белорусский режим может использовать приезжающих в Беларусь в целях пропаганды.