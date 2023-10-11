Вице-председатель Сейма: пока невозможно сказать, как будет выглядеть модель налога на недвижимость

"Это поможет переговорам с Еврокомиссией, потому что одним из требований Европейской комиссии к Литве является налог на недвижимость. Мы демонстрируем политическую волю двигаться в этом направлении, но не можем сказать точно, каким будет проект на финальной стадии, как он будет усовершенствован", - сказал в среду радиостанции "Žinių radijas" П. Саударгас.

Политик заверил, что хотя структура налога на недвижимость пока не ясна, главное, что есть политическая воля к принятию закона и он движется к принятию.

Во вторник после обсуждения Сейм одобрил поправки к закону о налоге на недвижимость. Это один из проектов, предусмотренных представленной Правительством налоговой реформой.

За законопроект проголосовали 56 человек, против – 18, воздержались – 23 члена Сейма. Окончательное голосование по закону о налоге на недвижимость в Сейме запланировано на 26 октября.