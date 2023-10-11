Вице-председатель Сейма: пока невозможно сказать, как будет выглядеть модель налога на недвижимость

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Paulius Saudargas
Paulius Saudargas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Вице-председатель Сейма Паулюс Саударгас утверждает, что принятие закона о недвижимости, который сейчас находится на рассмотрении в Сейме, поможет переговорам Литвы с Европейской комиссией (ЕК) относительно средств Фонда восстановления экономики и повышения устойчивости (RRF). Однако, по его словам, пока невозможно сказать, как будет выглядеть модель налога на недвижимость после его принятия.

"Это поможет переговорам с Еврокомиссией, потому что одним из требований Европейской комиссии к Литве является налог на недвижимость. Мы демонстрируем политическую волю двигаться в этом направлении, но не можем сказать точно, каким будет проект на финальной стадии, как он будет усовершенствован", - сказал в среду радиостанции "Žinių radijas" П. Саударгас.

Политик заверил, что хотя структура налога на недвижимость пока не ясна, главное, что есть политическая воля к принятию закона и он движется к принятию.

Во вторник после обсуждения Сейм одобрил поправки к закону о налоге на недвижимость. Это один из проектов, предусмотренных представленной Правительством налоговой реформой.

За законопроект проголосовали 56 человек, против – 18, воздержались – 23 члена Сейма. Окончательное голосование по закону о налоге на недвижимость в Сейме запланировано на 26 октября.

Планируется, что вместо 0,06-процентного льготного тарифа на основное жилье самоуправления смогут сами устанавливать тарифы в интервале 0,05-4%.

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Источник
ru.DELFI.lt
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