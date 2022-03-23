Она не могла уточнить, когда именно это произойдет, в начале месяца или позже, но ношение масок - "первое средство, которое будет применяться".

О том, что в Литве откажутся от защитных масок, в среду сказала и главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

"Сейчас мы дискутируем о том, что в Литве, возможно, можно пересмотреть вопрос масок: сделать их ношение рекомендацией, а обязательное ношение останется в силе лишь в отдельных местах. Именно в секторе здравоохранения, учреждениях опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте", – сказала Ашоклене.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что ускорение пандемии понемногу снижается. Он сказал, что сейчас надо стремиться к тому чтобы в будущем Литве не пришлось сталкиваться с карантинами и удаленным обучением.