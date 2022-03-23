aA
Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра Билотене-Мотеюнене в среду сказала LRT, что от обязательного ношения масок в помещениях должны отказаться уже в апреле.
Medicininės veido kaukės
Medicininės veido kaukės
© „Camelia“

Она не могла уточнить, когда именно это произойдет, в начале месяца или позже, но ношение масок - "первое средство, которое будет применяться".

О том, что в Литве откажутся от защитных масок, в среду сказала и главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

"Сейчас мы дискутируем о том, что в Литве, возможно, можно пересмотреть вопрос масок: сделать их ношение рекомендацией, а обязательное ношение останется в силе лишь в отдельных местах. Именно в секторе здравоохранения, учреждениях опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте", – сказала Ашоклене.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что ускорение пандемии понемногу снижается. Он сказал, что сейчас надо стремиться к тому чтобы в будущем Литве не пришлось сталкиваться с карантинами и удаленным обучением.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Adam Roževič

Putinas priverstas keisti savo planus: kas įvyko ne taip ir ar Rusija turi planą B

Delfi Plius The Economist

Kaip šiandien atrodo Ukrainos karo ekonomika: išsiskiria trys pagrindiniai poreikiai

Delfi Plius Gyvenimas lysvėje

Šiemet aš auginsiu medžius: kaip nebrangiai įkurdinti kuo daugiau augalijos sodyboje ar kieme

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Nuo generalinio direktoriaus iki teisininko – daugiausia dėmesio sulaukė vadovaujančius postus siūlantys darbo skelbimai

Delfi Plius Vladimiras Laučius

Kuodis: tikiuosi, kad karas baigsis, kol visuomenės dar nespės pavargti

Delfi Plius Colin McKerracher

Elektromobilių rinkoje – karo poveikis: stebimi keli scenarijai

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Rusijos valstybės gynybos gigantei diriguojantis kagėbistas Čemezovas – ištikimybės Putinui simbolis iki gyvos galvos

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Kaip atrodys mūsų namai 2022 metais: ilgai populiarumo viršūnėje buvusios tendencijos tapo atgyvena

Delfi Plius Sniego pilys

Tai, kas buvo kruopščiai slepiama Kremliaus: Putino haremas – meilužės, vaikai ir jų pasakiški turtai

Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Laimantas Jonušys

„Invalidas“, „negras“, „čigonas“ ir kiti

Delfi Plius Edita Rouge

Kaip elgtis su „sunkiais“ žmonėmis: santykiai su vienais iš jų yra ypatingi

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

M360 Premium Parengė Jūratė Žuolytė

Laukiniai meno NFT vakarai bei svarbus žingsnis, kurio Lietuvoje tikimasi iš „TikTok“

Статьи по теме:

Глава Минздрава сообщает о переменах: пересмотрят вопрос масок (4)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

Минздрав Литвы сообщает о переменах: что изменится с пятницы (4)

С пятницы, 18 марта, в Литве остается в силе...

Премьер: если коронавирусная ситуация в Литве продолжит улучшаться, откажутся от остальных ограничений

Если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в...

TOP новостей

Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети

Российская агрессия против Украины продолжается уже...

Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля (5)

Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра...

Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома"

После заявления российского президент о том, что...

Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее

Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам

Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...