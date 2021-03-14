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Нынешние темпы вакцинации от COVID-19, с учетом объемов поставок вакцин, достаточно хорошие, говорит вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
© Kauno klinikos

"(...) Мы видим, что по сути эти темпы нас устраивают и потребности работать в праздничные дни или выходные (...) мы не видим", - сказала журналистам вице-министр.

Однако, по ее словам, это может измениться, если увеличатся поставки вакцин, поэтому Минздрав общается с самоуправлениями, и они собираются в будущем организовать процесс вакцинации не только в рабочие дни.

Živilė Simonaitytė
Živilė Simonaitytė
© DELFI / Josvydas Elinskas
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На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 393 тыс. 425 доз вакцин от коронавируса, все они доставлены в центры вакцинации. Из этого количества уже использовано 333 тыс. 292 дозы.

По словам вице-министра, образовавшийся остаток вакцин примерно в 60 тыс. доз оправдан, если иметь в виду, что партия вакцины поступила в Литву только в среду и будет развозиться по центрам вакцинации в четверг и пятницу.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами – 91 тыс. 546 человек.

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