"(...) Мы видим, что по сути эти темпы нас устраивают и потребности работать в праздничные дни или выходные (...) мы не видим", - сказала журналистам вице-министр.

Однако, по ее словам, это может измениться, если увеличатся поставки вакцин, поэтому Минздрав общается с самоуправлениями, и они собираются в будущем организовать процесс вакцинации не только в рабочие дни.

Živilė Simonaitytė © DELFI / Josvydas Elinskas

На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 393 тыс. 425 доз вакцин от коронавируса, все они доставлены в центры вакцинации. Из этого количества уже использовано 333 тыс. 292 дозы.

По словам вице-министра, образовавшийся остаток вакцин примерно в 60 тыс. доз оправдан, если иметь в виду, что партия вакцины поступила в Литву только в среду и будет развозиться по центрам вакцинации в четверг и пятницу.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами – 91 тыс. 546 человек.