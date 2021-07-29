Вице-министр сказала, что действие "паспорта возможностей" будет примерно таким же, как весной.
"Действие не изменится, все смогут взять его в базе данных Центра реестра. Обсуждается один вопрос – продление срока действия паспорта. Сейчас он действует 7 дней, так продлят, чтобы не пришлось часто обновлять. (…) Возможно, продлим до месяца. На сам порядок и система останутся прежними", – сказала она.
Симонайтите заверила, что в четверг-пятницу будет решаться вопрос списка деятельностей, разрешенных с "паспортом возможностей".
"Окончательное решение правительство примет на следующей неделе", – заметила она.
По словам вице-министра, правительство уже определилось - профилактическое тестирование работников установленных сфер будет платным.
"Вопрос лишь в том, когда этот порядок начнет действовать", – сказала Симонайтите.
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