Вице-министр сказала, что действие "паспорта возможностей" будет примерно таким же, как весной.

"Действие не изменится, все смогут взять его в базе данных Центра реестра. Обсуждается один вопрос – продление срока действия паспорта. Сейчас он действует 7 дней, так продлят, чтобы не пришлось часто обновлять. (…) Возможно, продлим до месяца. На сам порядок и система останутся прежними", – сказала она.

Симонайтите заверила, что в четверг-пятницу будет решаться вопрос списка деятельностей, разрешенных с "паспортом возможностей".

"Окончательное решение правительство примет на следующей неделе", – заметила она.

По словам вице-министра, правительство уже определилось - профилактическое тестирование работников установленных сфер будет платным.

"Вопрос лишь в том, когда этот порядок начнет действовать", – сказала Симонайтите.