Вице-министр: вопрос о возрасте прививаемых вакциной AstraZeneca будет решаться после детального анализа

В пятницу Европейское фармацевтическое агентство заявило, что разрешает применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для взрослых людей.
Ранее, в пятницу, вице-министр BNS сообщала, что, по ее данным, европейское агентство не рекомендует вакцинировать ею людей старшего возраста, поэтому в Литве ею будут прививать более молодых людей.
После официального заявления агентства вице-министр отметила, что решение в Литве будет приниматься после детального анализа ситуации.
"Еще придется детально прочитать их информацию, что там точно написано. Если ограничений в отношении людей пожилого возраста у Европейского фармагентства не будет, мы будем руководствоваться его решениями", – сказала вице-министр BNS в пятницу вечером.
"Я понимаю, что это, вероятно, не является тем ответом, который бы вы хотели получить,- это вопрос особой точности, на который без детального описания анализа ЕФА не смогу ответить", – сказала она.
ЕФА в публичном заявлении указывает, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцина действует на людей старше 55 лет, однако ожидается, что вакцина дает защиту, с учетом прочих данных, включая действие других вакцин.
"Эксперты ЕФА считают, что вакцину можно использовать и для вакцинации пожилых людей", – говорится в сообщении.
Вице-министр подчеркнула, что при принятии решения будет учитываться "не пресс-релиз, а спецификация препарата".
Прививочная комиссия Германии в четверг сообщила, что рекомендует прививать вакциной AstraZeneca от COVID-19 только людей моложе 65 лет.
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