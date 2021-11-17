Вице-министр ВД: в ближайшее время в страны происхождения вернут 80 мигрантов

"Около 80 человек будут добровольно возвращены на следующей неделе", – сказал в среду на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
По его словам, иракские консулы в настоящее время находятся в Литве и готовят для этих лиц дорожные документы.
По данным Министерства внутренних дел, всего более 200 иностранцев, прибывших в Литву незаконно, добровольно покинули страну, 54 - возвращены принудительно. Принято решение депортировать еще 212 мигрантов, поскольку они не подали заявления о предоставлении убежища в Литве.
По словам А. Абрамавичюса, сейчас рассмотрено около 2,1 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, восемь из которых были удовлетворены.
В этом году в Литву нелегально попало более 4 тысяч мигрантов.
Они в настоящее время содержатся в специальных помещениях для проживания и не имеют права покидать их.
В любое время мигранты могут попросить о возвращении в страну происхождения. Литва покупает для таких лиц авиабилеты при помощи Международной организации миграции и оказывает финансовую поддержку в размере 300 евро.
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