Вице-министр: в исправительный дом в Кибартай будет переведено около 800 мигрантов

"Мы говорим примерно о 800 местах. Это было бы и само здание, и модульные дома рядом, если они понадобятся", – сказал вице-министр на пресс-конференции в пятницу.

Он подтвердил, что в Кибартай будут переведены преимущественно мигранты с Руднинкского полигона, проживающие сейчас в палатках, в основном мужчины. Сейчас на полигоне живет около 750 человек.

По его словам, мигрантов можно было бы перевести в течение месяца, а помещения не требуется приводить в порядок, потому что они "годятся для проживания без каких-либо дополнительных инвестиций".

"Процесс сейчас идет, окончательные сроки – в течение одного месяца эти процедурные дела должны быть приведены в порядок. Конечно, еще нужно иметь в виду, что это здание, объект должен быть передан окончательно, нужно будет принять и решения, куда перевести людей, которые сейчас находятся в этом здании", – сказал вице-министр.

Семьи и уязвимые лица, по словам В. Дмитриеваса, будут поселены в Центре приема беженцев в Рукле и в Училище пограничников в Медининкай.

Решение о переводе в подлежащий закрытию исправительный дом в Кибартай мигрантов, проживающих сейчас в военных палатках, принято в плане подготовки к холодному периоду. До того эти помещения МВД должно будет передать Министерству юстиции. Намечено, что находящиеся сейчас в них осужденные будут переведены в ближайшие исправительные учреждения.

Как утверждает МВД, в исправительном доме Кибартай обеспечено отопление, электроснабжение, интернет, водоснабжение и горячая пища, действует медпункт.

В Литву через границу с Беларусью в этом году незаконно попало 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.