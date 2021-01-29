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Европейское фармацевтическое агентство утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, однако ею не будут прививать людей старшего возраста, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.
Вице-министр: в Европе утверждена вакцина Astrazeneca, ею не будут прививать пожилых людей
© AFP / Scanpix

"Европейское фармацевтическое агентства уже утвердило вакцину AstraZeneca. (...) Я пока не знакома с деталями, но, по моим данным, поскольку вакцина не тестировалась на достаточном количестве людей в возрасте 55+, то они не рекомендуют использование вакцин для таких людей", – сказала вице-министр BNS.

По ее словам, исследования проводились с более молодыми людьми, поэтому не ясно, достаточно ли эффективна вакцина для пожилых людей.

"Это ни в коем случае не означает, что такая вакцина вредит", – сказала она.

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