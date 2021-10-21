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Удаленные (электронные) аптеки, в которых можно приобрести и рецептные препараты, могут появиться в Литве весной 2022 года, сказала вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.
Živilė Simonaitytė
Živilė Simonaitytė
© DELFI / Domantas Pipas

"В соответствии с нынешними планами, проект таких аптек будет завершен до конца марта 2022 года", – сказала она.

По словам вице-министра, несмотря на все проблемы, вызванные пандемией, работы в этом направлении были начаты с июля.

"Центр реестра уже начал работы. Мы интенсивно работаем с ним. Просим уделять этому проекту больше внимания", – прибавила Симонайтите.

Возможность приобретения рецептных лекарств в интернете должна была появиться в ноябре 2019 года.

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Представитель Центра реестра Миндаугас Самкус сказал, что будет создана информационная система, интегрированная с e. sveikata, которая позволяет покупать лекарства удаленным способом.

Потребители видели бы в одном месте предлагаемые разными аптеками варианты лекарств и сами могли бы выбирать, в какой аптеке покупать", – сказал он.

В Литве с 2016 года удаленно можно купить только те лекарства, которые продают без рецептов.

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