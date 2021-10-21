"В соответствии с нынешними планами, проект таких аптек будет завершен до конца марта 2022 года", – сказала она.
По словам вице-министра, несмотря на все проблемы, вызванные пандемией, работы в этом направлении были начаты с июля.
"Центр реестра уже начал работы. Мы интенсивно работаем с ним. Просим уделять этому проекту больше внимания", – прибавила Симонайтите.
Возможность приобретения рецептных лекарств в интернете должна была появиться в ноябре 2019 года.
Представитель Центра реестра Миндаугас Самкус сказал, что будет создана информационная система, интегрированная с e. sveikata, которая позволяет покупать лекарства удаленным способом.
Потребители видели бы в одном месте предлагаемые разными аптеками варианты лекарств и сами могли бы выбирать, в какой аптеке покупать", – сказал он.
В Литве с 2016 года удаленно можно купить только те лекарства, которые продают без рецептов.
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