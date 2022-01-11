Вице-министр рассказала о переменах в вопросах тестирования, изоляции и масок

"У простуды и "омикрона" симптомы похожи. Это может быть температура в течение нескольких дней, насморк, боль в горле, головная боль. Если появились симптомы, начните с теста. Если под рукой нет быстрого теста, поезжайте в мобильный пункт", – сказала вице-министр, заметив, что всем дома стоит иметь быстрые тесты.

"В таком случае мы будем знать, обращаться в врачу по телефону или идти на консультацию. Болезнь сильно не распространится, если мы будем беречь себя и других. "Омикрон" отличается высокой заразностью. Если у нас дома есть тест, делаем его, потом сообщаем и изолируемся, это наилучший способ не заразить других", – заметила Билотене-Мотеюнене.

Сейчас в мобильных пунктах ежедневно делают 19 000 ПЦР-тестов, масштабы тестирования можно увеличить до 35 000.

Совет экспертов по здравоохранению во вторник выступил с идеей признавать результат быстрого теста на антигены, тогда, если такой тест даст положительный результат, не надо будет делать ПЦР-тест.

"Об этом говорили, но должна быть ясность, когда фиксируются показания быстрого теста. Быстрые тесты обычно люди используют дома, ими пользуются и в школах. Если у одного члена семьи установили болезнь с помощью ПЦР-теста, а у других были положительные результаты быстрых тестов, то такой вопрос можем решать. Это больше технические вопросы. Но широко их вряд ли целесообразно применять", – сказала вице-министр.

Кроме того, европейский ковид-сертификат могут получить лишь те переболевшие, кто сдал ПЦР и получил положительный результат. Бесплатно ПЦР-тесты делают всем, у кого есть симптомы или у кого был контакт с больным. Кроме того, бесплатно этот тест могут сдать путешественники, которые хотят сократить срок изоляции.

Эпидемиолог Юргита Пакалнишкене сказала, что время изоляции планируют сокращать как для контактировавших с больными, так и для тех, кто болеет бессимптомной формой.

Кроме того, изоляцию планируют назначать только тем, кто находится в группе самого большого риска – живет с больным. Новый срок изоляции - 7 дней, вступит в силу с пятницы.