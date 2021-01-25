Вице-министр рассказала, какие карантинные ограничения могут смягчить

"Само по себе слово "карантин" не означает, что будут те же ограничения, что и сейчас. Говорить о продлении карантина было бы правильным, его продлят еще на значительный период. Вопрос в том, какие ограничения останутся в силе, а какие понемногу будут ослаблены", – сказала в интервью LRT вице-министр Живиле Симонайтите.

Она сказала, что пока не может назвать, какие ограничения останутся, а какие упразднят, однако ограничение мобильности и процесс обучения - это то, что хотят ослабить в первую очередь.

"Конечно, наверное, одни из первых ограничений, которые сейчас обсуждают, но какими будут решения я пока не знаю, это ограничения мобильности и в сфере образования, особенно дошкольников, детсадовцев и начальной школы", – сказала вице-министр.

По ее словам, хотят ослабить больше видов деятельности, где фиксируется низкий риск заражения, но беспокойство вызывают мутации вируса, которые быстрее распространяются.

"Очень не хотелось бы, сделав где-то послабления, зажечь надежду на то, что не придется возвращаться к таким же жестким ограничениям, какие у нас есть, если вдруг из-за мутаций придется вернуться к жесткому карантину", – сказала Симонайтите.

25 января правительственная комиссия по экстремальным ситуациям обсудит план смягчения карантина.

"Представят обзор эпидемиологической ситуации и обсудят план поэтапного смягчения карантина", – сказала пресс-секретарь министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене.

Глава МВД Агне Билотайте на прошлой неделе обратила внимание на то, что стратегию ослабления карантина надо продумать и подготовить заранее, с учетом профилактического тестирования и вакцинации жителей.

Карантин в Литве был объявлен с 7 ноября, 16 декабря он был ужесточен и продлен до 31 января. Сейчас в стране закрыты все магазины, кроме продовольственных, не работают спорт-залы, культурные учреждения, музеи, театры, ограничены перемещения между муниципалитетами, запрещены собрания как в публичных местах, так и в домах и квартирах.