Вице-министр: предполагается начало ревакцинации всего населения

"Сейчас мы начнем с тех групп, с которых все и началось, с момента вакцинации которых прошло полгода", – сказала LRT в среду Симонайтите.

Позже, по ее словам, перейдут к остальным жителям. Будут ли делить их на небольшие группы или будут ревакцинировать по возрастным группа, станет известно позже.

"Соответственно будет расписана ревакцинация всего общества, да, этот процесс предполагается", – сказала вице-министр.

Соответствующий приказ министра будет подготовлен в ближайшие недели. Решение принято на основе результатов исследования количества антител в организме привитых работников Сантаришкской клиники. Выяснилось, что в организмах людей старшего возраста количество антител сокращается быстрее, поэтому с жителей этой группы и начнется ревакцинация.

"Мы предполагаем ревакцинацию, а потом, думаю, пойдет речь о четвертой дозе, а там и пятой", – сказала Симонайтите.

По ее словам, люди могут и не прививаться третьей дозой, никто их заставлять не будет, но вакцинация будет актуальна для желающих путешествовать по Европейскому Союзу.

Эксперты соответствующее предложение о ревакцинации передали правительству в минувший понедельник. Ревакцинация начнется с людей из группы риска.

Ревакцинацию будут проводить вакцинами Moderna и Pfizer через полгода после второй прививки.

По данным Департамента статистики, в Литве как минимум одной дозой привиты 59,2% жителей, в группе совершеннолетних - 69,7%.