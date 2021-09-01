Вице-министр: предполагается начало ревакцинации всего населения

"Сейчас мы начнем с тех групп, с которых все и началось, с момента вакцинации которых прошло полгода", – сказала LRT в среду Симонайтите.
Позже, по ее словам, перейдут к остальным жителям. Будут ли делить их на небольшие группы или будут ревакцинировать по возрастным группа, станет известно позже.
"Соответственно будет расписана ревакцинация всего общества, да, этот процесс предполагается", – сказала вице-министр.
Соответствующий приказ министра будет подготовлен в ближайшие недели. Решение принято на основе результатов исследования количества антител в организме привитых работников Сантаришкской клиники. Выяснилось, что в организмах людей старшего возраста количество антител сокращается быстрее, поэтому с жителей этой группы и начнется ревакцинация.
"Мы предполагаем ревакцинацию, а потом, думаю, пойдет речь о четвертой дозе, а там и пятой", – сказала Симонайтите.
По ее словам, люди могут и не прививаться третьей дозой, никто их заставлять не будет, но вакцинация будет актуальна для желающих путешествовать по Европейскому Союзу.
Эксперты соответствующее предложение о ревакцинации передали правительству в минувший понедельник. Ревакцинация начнется с людей из группы риска.
Ревакцинацию будут проводить вакцинами Moderna и Pfizer через полгода после второй прививки.
По данным Департамента статистики, в Литве как минимум одной дозой привиты 59,2% жителей, в группе совершеннолетних - 69,7%.
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