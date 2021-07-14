Симонайтите сказала, что решение по вопросу ревакцинации будет принято на следующей неделе.

"Мы следим за дискуссиями за границей, видим, что часть стран решила ревакцинировать жителей не через 6, а через 9 месяцев. Наверное, существенные решения по этому вопросу будут на следующей неделе", – заметила она.

"Что касается штамма "дельта" всем нам надо мобилизоваться, а непривитым - Этот штамм особенно опасен для непривитых. Что мы видим по практике других стран, где этот штамм широко распространен, да, есть привитые, которые заболевают, но болеют в легкой форме или вообще без симптомов. Непривитые переносят эту болезнь очень тяжело", – сказала Симонайтите.

Она заметила, что не может утверждать, что нет кампании, призывающей людей прививаться. Опросы уже давно показали, что многих людей надо уговаривать прививаться.

"Чуть больше 40% хотели привиться. Остальных надо убеждать, уговаривать. Мы это и наблюдаем сейчас. (...) Мы понимаем, что нас ждет большая и сложная работа, придется убеждать каждого, действовать заодно с семейными врачами, центрами вакцинации, бизнесом", – заметила Симонайтите. Она сказала, что решение прививать людей у крупных ТЦ оправдало себя. Сейчас хотят сделать так, чтобы прививать жителей могли и семейных врачи.

Симонайтите сказала, что завершается подготовка правил, по которым будем жить, если ситуация ухудшится. "Сейчас мы обсуждаем, что делать, если достигнем того или иного критерия. Пока еще нет окончательного ответа. Но что будет отличаться от других волн – так это наличие достаточного количества вакцины. (…) Главное, чтобы бизнес, все услуги и мероприятия, работали как можно дольше", – сказала она.

Она сказала, что будут следить за показателем заболеваемости за 14 дней и за количеством пациентов в больницах.

"Мы видим, сколько людей госпитализируют. Видим, что происходит в странах, где распространен штамм "дельта". Но поскольку там есть привитые, если они заболевают, болеют в легкой форме или бессимптомно. И это не влияет на положение больниц. Для нас важно, что ковид не останавливает работу всей системы здравоохранения", – сказала Симонайтите.

По ее словам, основная мысль нового карантина – люди с "паспортом возможностей" дольше будут получать все услуги.

"Те, кто привился, выбрал защиту, смогут пользоваться всеми услугами", – сказала вице-министр.