Вице-министр: обязательное ношение масок отменят со следующей недели

"Со следующей недели должны действовать новые правила ношения масок, у нас уже есть практика других стран – там разный опыт, мы выбираем, скорее, средний вариант, несколько связанный с безопасностью, ведь есть еще мутации, не очень спокойно и в Европе, и у нас", – сказала вице-министр

"Но если ситуация будет стабильной, порядок ношения масок изменять, а именно – обязательно их надо будет надевать в медучреждениях, отделениях опеки, паллиативного ухода и в общественном транспорте, в остальных местах маски останутся как рекомендация", – прибавила она.