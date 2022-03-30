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Со следующей недели в большей части закрытых помещений можно будет ходить без масок, в обязательном порядке их будут использовать только в учреждениях здравоохранения, опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорт, сообщила вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.
Вице-министр: обязательное ношение масок отменят со следующей недели
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Со следующей недели должны действовать новые правила ношения масок, у нас уже есть практика других стран – там разный опыт, мы выбираем, скорее, средний вариант, несколько связанный с безопасностью, ведь есть еще мутации, не очень спокойно и в Европе, и у нас", – сказала вице-министр

"Но если ситуация будет стабильной, порядок ношения масок изменять, а именно – обязательно их надо будет надевать в медучреждениях, отделениях опеки, паллиативного ухода и в общественном транспорте, в остальных местах маски останутся как рекомендация", – прибавила она.

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