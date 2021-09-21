"На этой неделе будут приняты те или иные решения", – сказала она в интервью на LRT.

По словам вице-министра, мероприятия на улицах ограничены – ограничен поток людей и дистанция. Она заметила, что гораздо опаснее мероприятия в помещениях.

"Посмотрим, что можно ужесточить, поскольку наша цель - не вводить максимальные ограничения для хозяйственной деятельности, а также как можно дольше оставить детей в школах, обеспечить контактное обучение. Значит, скорее всего, первым шагом будут маски в закрытых помещениях", – заметила Билотене-Мотеюнене.

"Если говорить о послаблениях, то у нас есть "паспорт возможностей", это разделяет потоки, если ситуация ухудшится, речь пойдет о строгом соблюдении правила ношения масок в определенных местах. Наша сознательность показала неважный результат, я сама ради интереса заходила в ТЦ и заметила, что в в торговых центрах мы маски не носим", – прибавила она.