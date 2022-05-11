Вице-министр МВД Литвы о кризисе нелегальных мигрантов: мы готовы ко всем возможным сценариям

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Начавшийся в 2021 году кризис нелегальных мигрантов в Литве, которые впоследствии был признан гибридной атакой со стороны белорусских властей, похоже, стабилизирован. Об этом говорят и последние данные о задержанных на границе иностранцах.
Однако пограничники утверждают, что расслабляться еще не время. О причинах возникновения кризиса и путях его решения Delfi поговорил с вице-министром МВД Литвы Арнольдасом Абрамавичюсом.
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