Вице-министр МВД Литвы о кризисе нелегальных мигрантов: мы готовы ко всем возможным сценариям

Скопировать ссылку Вице-министр МВД Литвы о кризисе нелегальных мигрантов: мы готовы ко всем возможным сценариям

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Начавшийся в 2021 году кризис нелегальных мигрантов в Литве, которые впоследствии был признан гибридной атакой со стороны белорусских властей, похоже, стабилизирован. Об этом говорят и последние данные о задержанных на границе иностранцах.