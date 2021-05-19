Вице-министр Минздрава: правительство обсудит дополнительные послабления для владельцев "паспорта возможностей"

Представитель Минздрава сказала, что в каждой возрастной группе 25–30% людей надо побуждать к вакцинации.

"Но если говорить о процентах, то в каждой группе неважно, какого возраста, есть 40%, которые хотят привиться, еще 25–30% нуждаются в дополнительном побуждении - на их решение обычно оказывает влияние пример окружающих.

Все, что сверх 60–70% - это те группы для убеждения которых надо хорошо постараться. И надо смириться с тем, что часть людей так и не привьется", – сказала Симонайтите.

Она надеется, что молодых людей прививаться заставит желание путешествовать.

"Возможность путешествовать для молодежи - один из основных аспектов. Мы надеемся, что этот аспект поможет молодежи определиться", – сказала собеседница.

Симонайтите сказала, что у Минздрава есть данные о людях, которые не приехали на вторую прививку, но это обычно связано с жизненными обстоятельствами.

"Мы призываем людей менять время ревакцинации и прививаться во второй раз, когда им удобно. Мы небольшая страна, поэтому в системе e.sveikata.lt можем наблюдать за информацией по всем жителям, напоминаем о ревакцинации. Особых проблем тут пока нет", – сказала вице-министр.

Она заметила, что есть разные способы убеждения скептиков вакцинации.

"Мы обсудили немало средств. Но использование конкретных зависит от количества неопределившихся, от их возраста, географического положения. (…) Посмотрим, какой будет эпидемиологическая ситуация, когда большая часть жителей привьется. Уже на этой неделе мы видим сокращение числа случаев", – сказала Симонайтите.

"Мы видим, что вакцинация действует. Ученые говорят, что достаточно привить 70% популяции, чтобы добиться массового иммунитета, от этого зависит использование средств побуждения. От раздачи мороженного до других аспектов. Что мы заметили, так это значительное влияние оказывают и работодатели", – заметила она.

По словам Симонайтите, в будущем будут решать вопрос ношения масок, если придется активно побуждать людей вакцинироваться. Она заметила, что летом как минимум одной дозой вакцины привьют 70% жителей.

"Тут главный вопрос - поставки вакцины. Мы видим, что жители Литвы склонны прививаться, и делают это. По нынешним графикам поставок мы видим, что за лето одной дозой (не двумя) будут привиты 70% жителей", – сказала вице-министр.

С 24 мая в Литве начнет действовать "паспорт возможностей". Симонайтите сказала, что в среду на заседании правительство, возможно, обсудит еще несколько связанных с ним послаблений.

"Они дополнительно дадут некоторые возможности жителям, у которых есть этот паспорт. Но тут важно обратить внимание на то, что в Литве и без того уже открыто немало деятельностей и без "паспорта". Поэтому данный аспект в стране не очень ощутим, но важен", – сказала она.