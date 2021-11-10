Находясь в изоляции, Симонайтите сказала LNK, что чувствует себя хорошо и благодарит за это вакцину от коронавируса.
Она сказала, что как раз планировала делать третью прививку, но придется на этот раз переболеть.
"Дай бог, кому-то, кто заболевает, переболеть так легко, как я. Спасибо за вакцину. И действие ее такое, что в моем случае появился только насморк", – сказала она LNK.
Симонайтите является судьей по бадминтону международной категории, недавно она дебютировала на престижном турнире международного уровня в Германии.
Для Литвы – это историческое достижение. До этого ни один литовский судья по бадминтону не судействовал на подобных соревнованиях.
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