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Вице-министр Минздрава Литвы Живиле Симонайтите заболела коронавирусом после судейства на турнире по бадминтону, сообщает телеканал LNK.
Živilė Simonaitytė
Živilė Simonaitytė
© DELFI / Domantas Pipas

Находясь в изоляции, Симонайтите сказала LNK, что чувствует себя хорошо и благодарит за это вакцину от коронавируса.

Она сказала, что как раз планировала делать третью прививку, но придется на этот раз переболеть.

"Дай бог, кому-то, кто заболевает, переболеть так легко, как я. Спасибо за вакцину. И действие ее такое, что в моем случае появился только насморк", – сказала она LNK.

Симонайтите является судьей по бадминтону международной категории, недавно она дебютировала на престижном турнире международного уровня в Германии.

Для Литвы – это историческое достижение. До этого ни один литовский судья по бадминтону не судействовал на подобных соревнованиях.

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